«اتصالات»: إلغاء إجراءات التحكيم في قضية بنين

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت شركة «اتصالات» عن إلغاء إجراءات التحكيم بين شركة «أتلانتيك تيليكوم» التابعة لها، والتي تملك حصة في شركة «تليسيل بنين»، وبين شركة «سارسي» المالكة لحصة أقلية في تليسيل بنين.

وأوضحت «اتصالات»، في بيان لسوق أبوظبي، أمس، أن شركتها التابعة «أتلانتيك تيليكوم» قامت باستئناف الحكم بعد إصداره في غضون المهلة القانونية، وقررت محكمة الاستئناف في كوتونو بقرار الصادر في 30 مايو الماضي بإلغاء الحكم الصادر.

وتابع: تم في السابق إلغاء إجراءات تحكيم مماثلة كانت قد بدأتها «سارسي» والمتعلقة بنفس القضية لمرتين سابقتين من قبل المحاكم المختصة بسبب الانتهاكات الشرعية والإجراءات القانونية المعمول بها.