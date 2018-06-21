153 ألف زائر لمعرض ليالي رمضان الشارقة 2018

المصدر: الشارقة - البيان

أسدل مركز إكسبو الشارقة الستار على معرض ليالي رمضان 2018 الذي اختتم فعاليات دورته الـ29 أول من أمس بنجاح، في ضوء استقطاب نحو 153 ألف زائر على مدى 17 يوماً مسجلاً زيادة بنسبة 13.7% مقارنة بنسخة المعرض السابقة.

وأكد مركز إكسبو الشارقة أن المعرض الذي أقيم بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويُعتبر إحدى أبرز فعاليات «مهرجان رمضان الشارقة»، حقق زيادة غير مسبوقة من ناحية المساحة، حيث أقيم على امتداد 26 ألف متر مربع وبزيادة تقارب 65% عن مساحة دورة العام الماضي.

كما نجح «ليالي رمضان» في استقطاب أكثر من 300 عارض في دورة هذا العام محققاً نمواً بنسبة 36% في عدد العارضين مقارنة مع دورة عام 2017 التي شهدت مشاركة 220 عارضاً، بحضور عدد من الأجنحة الوطنية والعديد من الأجنحة الدولية.

أكبر سوق

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن معرض ليالي رمضان نجح خلال موسم عام 2018 في التحوّل إلى أكبر سوق رمضاني متميز في المنطقة بأسرها، مؤكداً حرص مركز إكسبو على مواصلة تطوير فعاليات «ليالي رمضان» وتوفير المزايا الجاذبة للعارضين، لتعزيز مكانة المعرض ونجاحه وسمعته كإحدى أفضل وجهات التسوق والترفيه في مواسمه المقبلة.

وأعرب المدفع عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعمها اللامحدود للمعرض الذي يُعد إحدى مبادرات مركز إكسبو الشارقة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة رائدة ومفضلة لتجارة التجزئة والسياحة العائلية في المنطقة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

منوهاً بتعاون الشركاء والرعاة واللجنة التنظيمية على إنجاح الحدث الذي حظي برضا معظم الزوار وحقق نتائج مُرضية للعارضين ومختلف الجهات الأخرى المشاركة من مطاعم ومقاهٍ وشركات ترفيه.

واحتضن المعرض العديد من الأنشطة المتنوعة التي شملت تشكيلة متميزة من البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية والمسابقات والألعاب الترفيهية والسحوبات على جوائز قيّمة، حيث خصص المركز لزواره الذين أنفقوا 100 درهم وما فوق لدى أي من العلامات التجارية المشاركة في المعرض فرصة الدخول في السحب الكبير.