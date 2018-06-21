دبي تواصل سعيها لتبوؤ الصدارة في السياحة البحرية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

استضافت إدارة السياحة البحرية، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، وبالتعاون مع شركائها موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات ممثلي 100 جهة إعلامية ووكلاء سفر من البرتغال وإسبانيا، وذلك ضمن جهود لجنة دبي للسياحة البحرية التي تأسست حديثاً لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة البحرية.

وتم خلال اللقاء إطلاع المشاركين على المقوّمات التي تتمتّع بها دبي في قطاع السياحة البحرية وغيره من القطاعات الأخرى، وما تقدمه للشركات العالمية من تسهيلات.

وتم تنفيذ برنامج الزيارة للإعلاميين ووكلاء السفر بمشاركة بولمان تور للسياحة البحرية، الشركة الإسبانية الرائدة في مجال تشغيل السفن السياحية، والتي سوف تدشن أول رحلة لها في الخليج العربي خلال موسم 2018/‏2019 انطلاقاً من دبي التي ستكون محطة التوقف الشتوي لها، حيث ستستقبل دبي سفينة بولمان تور، التي تقدر حمولتها من بضائع الشحن 47 ألف طن.

بالإضافة إلى 1800 راكب مضيفة بذلك حوالي 45 ألف سائح بحري للمدينة في موسم واحد. وتنطلق السفينة في رحلتها من دبي كل أحد ولمدة 7 ليال في مياه الخليج العربي. ومن المقرر لها أن تستمر في تقديم رحلاتها البحرية خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى منتصف مارس 2019.

ونجحت دبي سريعاً في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة البحرية لدى مشغلي السفن السياحة العالمية، حيث استقبلت في موسم 2016/‏2017 أكثر من 625 ألف زائر، وخلال الموسم الحالي تجاوز عدد السياح لغاية الوقت الحالي حاجز نصف مليون زائر ويتطلع قطاع السياحة البحرية في دبي إلى تسجيل أداء أقوى خلال موسم 2018/‏2019، حيث يتوقع استقبال نحو 725 ألف زائر.