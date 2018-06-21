«اقتصادية الشارقة» توقع اتفاقية مع مركز السعادة لخدمات رجال الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقية تعاون مع مركز السعادة لخدمات رجال الأعمال، وتنص الاتفاقية على توفير خدمات إلكترونية لمراكز الخدمة «أعمال» تمكنهم من تقديم خدمات اقتصادية الشارقة الإلكترونية للمتعاملين خارج الفروع الخاصة بالدائرة مثل الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، وطباعة الرخصة، وإنشاء حساب إلكتروني جديد وتجديد الرخصة وتحديث بيانات صاحب الرخصة، وحجز موعد التقييم الفني.

تأتي الاتفاقية في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية نحو تبسيط مزاولة الأنشطة التجارية، وتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين، وتوفير الوقت لرجال الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم بكل يسر، وتماشياً مع خطة التحول الإلكتروني لإجراءات الدائرة.

وقع اتفاقية التعاون بمقر اقتصادية الشارقة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وعمران تريم مدير الترخيص لمركز السعادة لخدمات رجال الأعمال.

وقال سلطان السويدي: سعداء بالتشارك مع مركز «أعمال» الذي سيشكل إضافة مهمة في قائمة مزودي خدمات الدائرة، ومساهما فعالا في رفع مستوى الكفاءة في خدمة مجتمع الأعمال من الجمهور والمتعاملين.