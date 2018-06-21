اللجنة الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية توافق على 3 وثائق جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الاجتماع الدوري للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، بهدف مناقشة آخر مستجدات مشاريع توحيد ومواءمة المعايير المعمول بها في مختلف المجالات في إمارة أبوظبي، والتوافق على الوثائق الفنية التي تقدمت بها مجموعات العمل الفنية المختصة.

وتم الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة المهندس عبدالله المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في المجلس، وجرى خلاله عرض ملخص قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة، الذي عُقد مطلع فبراير الماضي.

وكذلك تم التوافق بالإجماع على 3 من الوثائق الفنية المعروضة على اللجنة التي تقدمت بها مجموعات العمل الفنية المختصة، وهي اشتراطات أبوظبي المهنية للأفراد العاملين في مهنة تنظيف خزانات مياه الشرب العامة، والإصدار المحدث من كل من معايير استخدام شعار وقاية للأغذية، ودليل تصميم الشوارع الحضرية.

وقال المهندس عبدالله المعيني: جاء انعقاد الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتنسيق العمل بين كل الجهات المعنية، في سبيل توحيد المعايير الفنية لضمان تلبيتها متطلبات التنمية المستدامة حاضراً ومستقبلاً.