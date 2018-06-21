«ريدن»: استمرار تفوق سوقي دبي وأبوظبي العقاريين

المصدر: دبي- البيان

أظهرت نتائج مؤشرات ريدن لأسعار العقارات السكنية في الإمارات لشهر مايو الماضي، أنه رغم أن كبريات المدن في العالم، شهدت اتجاهاً هابطاً في الأرباح، إلا أن سوقي دبي وأبوظبي العقاريين، ما زالا متفوقين، وأعلى بمراحل على المدن الأكثر ربحية.

وحافظ إجمالي عائدات الإيجار في دبي على استقراره نسبياً، عند مقارنته بالشهر السابق، حيث هبط إجمالي عائدات الإيجار عن كافة العقارات والشقق السكنية بمقدار 0.1 نقطة، ليصل إلى 6.9 % و7.3 % على التوالي. وحافظت الفلل على استقرارها عند 5.2 %. وارتفعت نسبة السعر إلى الإيجار عن كافة العقارات والشقق السكنية في دبي بواقع 0.1 نقطة، لتصل إلى 14.9 % و14.1 % على التوالي.

أبوظبي

وانخفض مؤشر أسعار مبيعات العقارات السكنية بأبوظبي عن كافة العقارات السكنية بمقدار 0.4 نقطة، من 90.5 إلى 90.1، ما يمثل هبوطاً قدره 0.36 % خلال مايو، و7.30 % على أساس سنوي. وسجلت أسعار مبيعات الشقق .

كذلك هبوطاً خلال مايو، بواقع 0.57 % على أساس شهري، و8.37 على أساس سنوي، في حين شهدت أسعار مبيعات الفلل ارتفاعاً قدره 0.32 % على أساس شهري، لكن مع انخفاض بمقدار 3.86 % على أساس سنوي.

وحافظت العقارات السكنية في أبوظبي على إجمالي عائدات إيجارها عند 6.9 % على أساس شهري، في حين انخفض إجمالي عائدات إيجار الشقق من 7.2 إلى 7.1 %، وحافظت الفلل على استقرار إجمالي عائدات الإيجار عند 6%.