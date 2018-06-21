غرفة الشارقة تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار مع إيطاليا

Ⅶالشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع السفارة الإيطالية لدى الدولة، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة فردية أو ثنائية في الشارقة وإيطاليا للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتلقت الغرفة دعوة رسمية للمشاركة في النسخة الثانية من «المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي» الذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الإيطالية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والبعثات الدبلوماسية العربية في روما خلال الفترة 16-17 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء بين عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وليبوريو استيلينو السفير الإيطالي لدى الدولة، وذلك بحضور محمد ديماس عضو مجلس الإدارة وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة ومحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة أمس عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الشارقة وإيطاليا إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص لدى كل جانب وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون على مختلف الصعد بين البلدين، وبحث تفعيل المشاركة في المعارض الاقتصادية في كل طرف، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأحداث والفعاليات الاقتصادية مما يعود بالنفع على الشركات المشاركة.