«غولديلوكس» يعيد هيكلة مجموعة نوبل في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

أعلن صندوق «غولديلوكس» التابع لمجموعة أبوظبي المالية أنه وبعد شهور من المداولات والمفاوضات مع «نوبل» في سنغافورة وائتلاف الدائنين، وافق الأخيران على مطالبات صندوق «غولديلوكس» وأهمها رفع حصة المساهمين في الكيان الجديد لـ «نوبل» إلى نسبة 20%.

إن هذا التغيير الجذري يمثل زيادة بنسبة 5% على الحصة المقترحة سابقاً (15%) فيما يخص إعادة الهيكلة المالية للشركة. ووافقت مجموعة أبوظبي المالية على إنشاء شراكة مع «نوبل» لتعزيز وتوسيع نشاطات وحضور «نوبل» والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أجيت جوشي مدير صندوق «غولديلوكس»: «لطالما احتلت مصالح «نوبل» دائرة اهتمامات صندوق «غولديلوكس». وأن تكون «نوبل» قوية، لا بل أكثر قوة بكيانها الجديد، يقع في صلب أهداف صندوق «غولديلوكس» وسعينا الدائم نحو تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».