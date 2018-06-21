شراكة استراتيجية بين مؤتمر الطاقة العالمي و«آي إتش إس ماركت»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة آي إتش إس ماركت (المدرجة في بورصة ناسداك) بهدف جمع الأفراد والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة معاً خلال مؤتمر الطاقة العالمي 2019 الرابع والعشرين والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

و«آي إتش إس ماركت» مؤسسة رائدة في مجال التحليل والبيانات والتكنولوجيا والابتكار والتمويل في كل جوانب قطاع الطاقة ومجالات التنقل المترابطة والتمويل والتكنولوجيا.

وبموجب الشراكة الجديدة، سيوفر مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون منبراً لـ «آي إتش إس ماركت» لعرض خبراتها ومعارفها في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمية.

وقال الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: في إطار مساعينا الرامية إلى تعزيز مساهمة الإمارات في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين كمنصة دائمة التأثير في هذا المجال، فإن ذلك يتطلب استقطاب أهم الجهات المؤثرة والتي تقود النقاشات في مجال الطاقة. ومن هذا المنطلق، يسعدنا توقيع هذه الشراكة.