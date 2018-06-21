«الدار» تعيّن ماريوت الدولية لإدارة فندق جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

عيّنت شركة الدار العقارية، ماريوت الدولية لإدارة فندق، في أحد أهم المواقع في جزيرة ياس تماشياً مع استراتيجية إدارة الأصول في الدار لمحفظتها العقارية التي تبلغ قيمتها 20 مليار درهم.

واعتباراً من 1 يوليو، ستتولى ماريوت الدولية إدارة الفندق في جزيرة ياس، وتباشر عمليات التجديد قبل أن يتم افتتاحه كأول فندق في أبوظبي يحمل العلامة الفندقية المعروفة «دبليو». وسيتم إعادة تطوير وتصميم الفندق ليتماشى مع معايير فنادق «دبليو»، فضلاً عن بعض التحسينات في الردهة الرئيسية والمسبح. وسيواصل الفندق استقبال الضيوف خلال نفس الفترة.

ويتميز الفندق بإطلالته على حلبة سباق الفورمولا 1 في أبوظبي، كما أنه يعد أحد أهم الوجهات الرئيسية التي تدعم استراتيجية الدار في تعزيز مكانة جزيرة ياس كإحدى أهم الوجهات الرائدة والمرموقة. كما أنه من المقرر أيضاً أن يتم افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي الشهر المقبل، وهو ما يعد إضافة مهمة للوجهات الترفيهية العالمية الموجودة في الجزيرة.

وعيّنت twofour54 شركة الدار العقارية لتكون الشريك العقاري الاستراتيجي لهيئة المنطقة الإعلامية، وستنقل مقرها الرئيسي إلى المرافق الحديثة في جزيرة ياس. وتقدر كلفة المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة الحرة الجديدة بنحو مليار درهم. وسيشكل هذا جزءاً من مشروع تطوير خليج ياس الذي تبلغ كلفته 12 مليار درهم إماراتي، والذي يضم أيضاً واجهة مائية وترفيهية ومجمعاً حضرياً.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: يأتي تعيين ماريوت الدولية لإدارة عمليات الفندق في جزيرة ياس تماشياً مع خططنا الاستراتيجية للعمل والتعاقد مع أفضل المُشغلين العالميين، كما أنه يعكس منهجيتنا الواضحة في إدارة محافظنا المختلفة.