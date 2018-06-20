دبي تاسع أفضل مدينة للزيارة عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حلّت دبي في المركز الـ9 عالمياً في مؤشر أفضل الأماكن للزيارة في 2018-2019 التي نشرها موقع «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت»، أمس.

وضمّت 31 وجهة عالمية، متفوقة على نيويورك (10) وبرشلونة (12) وسيدني (16) وهونغ كونغ (17) وريودي جانيرو (19) وفلورنسا (20) وبالي (23). وحلت دبي في المركز الثاني عالمياً في قائمة أفضل وجهات العطلات الشتائية.

وحلت في المراكز الأولى وحتى الثامن باريس ويالوستون وروما وتاهيتي ولندن ونيوزيلاندا وبوكيت جراند كانيون على التوالي.

وقال الموقع إن دبي تحتضن برج خليفة أطول برج في العالم، وأحد أكبر مراكز التسوق، وكذلك أحد أشهر منتجعات التزلج الداخلية. وإلى جانب كونها مدينة الروائع، فإن دبي تتشبث بقوة بتقاليدها الشرق أوسطية، مضيفاً أن أحد أفضل الطرق للاستمتاع بهذا هو زيارة مسجد الجميرا والتجول في أسواق دبي القديمة.

وأضاف أن دبي ولاس فيغاس لديهما الكثير من القواسم المشتركة، لكن دبي وجهة العطلات تتفوق بسهولة على تلك المدينة بفضل شواطئها الرائعة ذات اللون الكريمي، ومشهد الطهي العالمي، ومناطق الجذب السياحية التي تنبض بالحياة. وما زالت المدينة تنمو، فالخطط جارية لشيء أكبر وأفضل. ويتوقع أنه يمكن العثور على ربع رافعات البناء في العالم هناك، وإذا كانت هذه إشارة، فما من حدود قادرة على الحد من نمو دبي.