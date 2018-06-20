612 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 612 مليون درهم حيث تم تسجيل 175 مبايعة بقيمة 390 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 192 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 198 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم بمنطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة الثنية الثالثة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34 مليوناً.

وسجلت الرهونات 222 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 137 مليون درهم و46 رهن فلل وشقق بقيمة 85 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 71 مليون درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 47 مليون درهم.