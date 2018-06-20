برج الخور يتصاعد

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

بدأ برج خور دبي يشق طريقه صعوداً إلى ارتفاع يتجاوز الألف متر ليكون الأعلى في العالم في 2020، غداة استكمال صب خرسانة الأساسات بنحو 50 ألف متر مكعب من الأسمنت، وبوزن 120 ألف طن بعمق 20 متراً لتغطي دعامات البرج التي استخدم فيها 18 ألف طن من الفولاذ المسلح بعمق 72 متراً.

واستغرقت تلك العملية التي أشرف عليها 450 مهندساً ومهنياً مليون ساعة عمل. وكشفت مصادر «البيان الاقتصادي» بدء العد العكسي لتشييد هيكل البرج.

مشيرة إلى أن قطر الهيكل سيكون بحدود 30 متراً ويتوقع أن يكبر كلما اقترب من القمة إلى نحو 40 متراً ليسمح بتوفير المساحة المطلوبة لقاعة القمة. وسيرتبط البرج بالأرض عبر كابلات مستوحاة من شكل أوراق الزنبق. وسيثبت «برعم» الزهرة إلى الأرض باستخدام 110 كيلومترات من الكابلات، بوزن 18 ألف طن.