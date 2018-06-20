500 عملية تفتيش على المنشآت السياحية في الشارقة 2017

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، استمرار عمليات التفتيش على المنشآت السياحية بالإمارة.

مفيداً بأنه تم التفتيش خلال العام الماضي على 500 منشأة سياحية من قبل لجنة مشتركة من هيئة الإنماء السياحي وبلدية مدينة الشارقة والتي تم تفعيلها قبل عامين، حيث إن هناك 5 عمليات تفتيش سنوياً لكل منشأة، كما أن الهيئة تتبع نظاماً إلكترونياً يشمل 220 موقعاً عالمياً للحجوزات.

وشدد المدفع خلال مداخلة عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة رداً على شكوى تفيد بوجود منشآت فندقية قديمة في الإمارة، وأن بعضها لا يراعي شروط النظافة، على أن الشارقة تشهد طفرة عمرانية في كافة مناطقها، إضافةً إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمرافق الخدمية الأمر الذي يجب أن تتواكب معه المشاريع السياحية في الإمارة،.

كما أن هناك معايير وقوانين دولية فيما يخص عملية التصنيف تم تعديلها حتى تتلاءم مع إمارة الشارقة، وأن كافة المنشآت الفندقية التي تأتي لتباشر عملها لا بد لها من مواكبة تلك المعايير والعمل بها.

مبيناً أن الشارقة بها 105 منشآت فندقية تحوي 10 آلاف غرفة فندقية جديدة وقديمة، وأنه متوقع دخول 5 آلاف غرفة فندقية جديدة حتى العام 2020 بزيادة قدرها 50% على المتوافر حالياً منها نسب كبيرة من المشغلين العالميين.

كما أن كثيراً من المستثمرين أصحاب تلك المنشآت السياحية يعملون على تجديد منشآتهم لأن هناك منافسة كبيرة من بعض المشغلين العالميين في المجال السياحي الأمر الذي يرفع من مستوى الخدمة.

أسس ومعايير

وأضاف رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن هناك 5 عمليات تفتيش سنوياً لكل منشأة سياحية في الإمارة خلال العام 2017 للتأكد من مدى عملها بالمعايير والأسس التي تحدد عملها، فتم تحرير أكثر من 500 مخالفة في ذات العام من فريق العمل الذي يعمل على مدار اليوم.

لافتاً إلى أن الهيئة تتبع نظاماً إلكترونياً يشمل 220 موقعاً عالمياً للحجوزات، وأنه في حال وجود أي ملاحظة من المتعاملين يتم التواصل مع المنشأة المعنية وزيارتها للوقوف على الملاحظات وبالتالي إزالتها.

إضافة إلى الاهتمام بملاحظات الجمهور من المتعاملين مع المنشآت الفندقية والأخذ بها، خصوصا فيما يتعلق بعملية المخالفات، كما أن هناك تطبيقا ذكيا للهيئة تم تفعيله منذ 4 أشهر لاستقبال الشكاوى.

مخالفة

وقال إن المنشأة الفندقية التي وردت عليها الشكوى تم مخالفتها خلال العام الماضي رغم أنها قدمت عقودا مع شركات نظافة إلا أن ذلك لم يعفها من المسؤولية، وسوف يتم زيارتها من خلال فريق عمل للوقوف على المخالفة وإزالتها.

مبيناً في الوقت ذاته أن هناك آلية عمل للمنشآت السياحية في الإمارة فيما يخص أعمال الصيانة والتي يجب أن تبدأ في فترة الصيف، حيث تقل نسبة الإشغال، إضافة إلى إغلاق دور كامل في حال إجراء الصيانة حتى لا يزعج النزلاء.