«روتانا» تدير فنادق جديدة في دبي وسراييفو

المصدر: دبي- البيان

وقّعت شركة روتانا لإدارة الفنادق اتفاقيتين لإدارة منشآت جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في المنطقة، وتوسيع نطاق انتشارها في أوروبا.

وتُشرف روتانا الآن رسمياً على إدارة برج كيان، وهو تاسع أطول مبنى سكني مرتفع في العالم، وذلك تحت العلامة التجارية «ريزيدنس من روتانا». كما ستقوم الشركة بتشغيل بوسمال أرجان من روتانا في جمهورية البوسنة والهرسك، معلنةً بذلك تواجدها في جنوب شرق أوروبا للمرة الأولى.

وقال عمر قدوري الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: برج كيان ريزيدنس من روتانا الذي سيرفع بافتتاحه مجموع وحداتنا السكنية تحت علامة ريزيدنس من روتانا إلى 939 وحدة، سيشكل إضافة نوعية حقيقية إلى محفظتنا الفندقية في دبي. كما يشكل توقيع اتفاقية إدارة فندق بوسمال أرجان من روتانا معلماً بارزاً في رحلة نجاح روتانا.

والتي نخطو بها خطوة إضافية في مساعينا الرامية لتواجدنا في القارة الأوروبية. ومع أول فنادقنا في البوسنة والهرسك، فإننا نقف الآن في موقع استراتيجي لمواجهة الأعداد المتزايدة من الزوار إلى البلاد على المدى القصير والطويل. وتضم محفظة الشركة التشغيلية 16,964 غرفة حالياً، إلى جانب خطط لإضافة 11,087 غرفة في مدن مختلفة حول العالم.