تفاهم بين صندوق خليفة و«ماجد الفطيم هايبرماركتس» لدعم المشاريع

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم هايبرماركتس، بغرض تقديم الدعم للشركات الموردة المدعومة من صندوق خليفة، والتي تقوم بتوريد المواد الغذائية الطازجة ومنتجات البقالة والأجهزة المنزلية الخفيفة والملبوسات والأجهزة الكهربائية إلى سلسلة متاجر كارفور.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المشترك والبنّاء بين الطرفين، وفي ظل سعي صندوق خليفة المستمر لتقديم أفضل التسهيلات للمشاريع الإماراتية، وتأمين وصولها إلى الأسواق الجديدة من خلال الاتفاقات الموقعة من أبرز الموردين في السوق المحلي.

وستقوم «ماجد الفطيم هايبرماركتس» بموجب المذكرة باختيار الموردين والبضائع، ومراجعة الأعمال التجارية للموردين وتزويدهم بالتدريب والتوعية اللازمة، بالإضافة إلى توفير قسم لكل مورد مع مراعاتها لقواعد النظافة الصارمة واتباع إجراءات مشددة لسلامة المنتجات التي تعرضها الشركة في متاجرها. بينما تتلخص مسؤوليات صندوق خليفة في ضمان إدراج الموردين ضمن قائمة أعضائه.

وأن يكون المورد هو الوكيل الرسمي المسجل للبضائع، وأن يتحمل الموردون كافة المسؤوليات والتعويضات إلى جانب توفير بوليصات التأمين الدائمة. كما تنص مذكرة التفاهم على حصول شركة «ماجد الفطيم هايبرماركتس» على خصومات مخفضة من الموردين، بالإضافة إلى تحديد عدد المتاجر التي سيتم توزيع البضائع عليها وفقاً لما تراه مناسباً.

وقال أحمد خلفان مطر الرميثي، مدير أول قسم متابعة المشاريع بصندوق خليفة: سيتم العمل على إبرام عقد تجاري منفصل مع كل مورد لرسم شكل العلاقة بين الجانبين وتحديد طريقة عمل المورد بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات شركة «ماجد الفطيم هايبرماركتس»، ضمن إطار مذكرة التفاهم ووفق البنود المتفق عليها. وجاءت المذكرة لتؤكد التزامنا الكامل بدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

ويسعى صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة «ماجد الفطيم هايبرماركتس» من خلال مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق واعدة أمام المشاريع الإماراتية، وتسويق منتجاتها وخدماتها وتعزيز فرص المنافسة في السوق المحلية.