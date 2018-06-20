242 «رخصة غد» فعالة في «اقتصادية رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ارتفع عدد «رخص الغد» التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة في عام 2007، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين مزاولة العمل التجاري من المنزل، وإقامة مشاريع تجارية ذات تكلفة منخفضة إلى 242 رخصة فعالة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة أنه تمت إضافة بعض الأنشطة الجديدة على «رخص الغد» بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة وتعزيز المزايا بضم عدة فئات إليها مثل أصحاب الهمم وذوي النزلاء وذوي الدخل المحدود وإعفائهم من رسوم التسجيل في هذه الرخصة، إضافة إلى تمديد ساعات العمل للمستثمر على مدار 24 ساعة، وغيرها من المزايا والمحفزات الجديدة.

دعم

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة حيث يتم إعفاء ذوي نزلاء المؤسسات العقابية من رسوم التسجيل في رخصة الغد لمدة 3 سنوات.

وذلك لمساعدتهم في تجاوز ظروفهم المعيشية، وإظهار إبداعاتهم للمجتمع من خلال المشاركة في مختلف المعارض التي تنظمها الدائرة ودعم قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لامتلاك رخصة منزلية بعد استيفاء الشروط المعتمدة لدى الدائرة وإدارة الشرطة المجتمعية.

وأوضح أن إصدار رخصة الغد يتطلب توافر عدد من الشروط ومنها أن يكون صاحب الترخيص من مواطني الإمارات ولا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن تكون رخصة الغد أول مشاريعه، ويشترط أن يقع المنزل المراد مزاولة العمل فيه ضمن حدود إمارة رأس الخيمة.

وأن يكون صاحب الرخص مالك المنزل أو أحد ساكنيه، ويمكن فتح رخصتين للمنزل الواحد، ولا يسمح باستقدام عمالة على الترخيص، ويمنع أن يكون للاسم الاقتصادي علامة تجارية مسجلة سابقاً، ويكون النشاط المراد مزاولته ضمن الأنشطة المسموح بها، ويمنع التعاطي بالمواد التي تؤثر في الصحة العامة أو السلامة، ويمنع الإضرار بالأفراد المحيطين بالمنزل لأي سبب.

وأضاف: تدعم رخصة الغد عدداً من الأنشطة الصحية والاقتصادية لمدة ترخيص تصل إلى 3 أعوام بحد أقصى، ورسوم إصدار الرخصة 1000 درهم، ورسوم حجز الاسم التجاري 200 درهم، وقيمة التجديد السنوي 1000 درهم، ويستثنى من ذلك المواطنات الحاصلات على الضمان الاجتماعي ومن يبلغ عمره 50 عاماً فما فوق، وكذلك أصحاب الهمم.

حوافز

وتعمل إدارة تطوير الأعمال على تطوير برنامج «رخصة الغد» بشكل دوري ومستمر من خلال توسيع شريحة المستفيدين ونطاق الأنشطة التي يمكن مزاولتها من خلال هذا البرنامج، بالإضافة للمزايا والحوافز التي تقدمها لأصحاب تلك المشاريع الوطنية .

والتي تتضمن مبادرة «دربك أخضر» بهدف دعم وتشجيع أصحاب العلامات التجارية والمحلات على الاستثمار في افتتاح المشروع وتقديم الدعم لهم، ومبادرة «قربونا عندكم» والتي يتم من خلالها زيارة أصحاب الرخص والوقوف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم ومدى تقدم مشاريعهم.

تطوير

تحفز الدائرة أصحاب المشروعات المنزلية على تطوير أعمالهم وتحويلها إلى محال تجارية في فترة تصل مدتها إلى ثلاثة أعوام، وذلك مع التزام صاحب المشروع بنقل مشروعه من المنزل إلى محل تجاري.