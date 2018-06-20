ختام ناجح لمهرجان رمضان الشارقة 2018

المصدر: الشارقة - البيان

أسدلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة الستار على «مهرجان رمضان الشارقة 2018» الذي اختتم فعاليات دورته الـ29 أول من أمس بحفل شهد إجراء عمليات سحب على الجوائز الكبرى التي رصدتها اللجنة التنظيمية للمهرجان في مواقع تجارية مختلفة من مدينة الشارقة.

وأعلنت الغرفة أن المهرجان الذي نظمته على مدى 33 يوماً، تكلّل بنجاح باهر انعكس في نسبة رضا قطاع تجارة التجزئة على مستوى إقبال الجمهور اللافت على فعاليات المهرجان المتنوعة ومراكز التسوق والأسواق المركزية للاستفادة من الحملات الترويجية والحسومات الكبرى التي استمرت طوال أيام المهرجان.

وشهد حفل السحب النهائي على الجوائز الكبرى للمهرجان الذي أقيم في مركز «زيرو 6»، بحضور حميد الخيال رئيس لجنة السحوبات، ومحمد الخيال عضو اللجنة، وممثلي رعاة المهرجان، السحب على سيارة «بي إم دبليو» موديل 2018 من أصل 6 سيارات فاخرة أخرى تم السحب عليها في مواقع أخرى.

إضافة إلى جوائز أخرى عبارة عن عطلات لمدة 3 ليال لشخصين مع «طيران الإمارات» في فندق 5 نجوم في تركيا، كما جرت سحوبات على جوائز متنوعة قدمتها المراكز التجارية للمتسوقين خلال فترة المهرجان.

استطلاعات

وأكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أن مهرجان رمضان الشارقة يشهد تطوراً مستمراً في ظل حرص الغرفة وسعيها الدؤوب لتعزيز دورها في تنمية وتطوير اقتصاد الشارقة وتمثيل أعضائها وإعطاء قوة دفع مستدامة لقطاع الأعمال في الإمارة.

وقال أمين إن استطلاعات الغرفة حول مستوى إقبال الجمهور ورضا التجار على موسم مهرجان رمضان لهذا العام في مختلف مناطق الإمارة كانت إيجابية جداً مقارنة بمواسم المهرجان الماضية، حيث أسهم الحدث في انتعاش الحركة التجارية بشكل لافت وملموس.

مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير فعاليات المهرجان في مواسمه المقبلة بالتعاون مع مجموعات العمل القطاعية المختصة والعمل المشترك على إطلاق المبادرات المبتكرة وتنظيم الفعاليات الجاذبة ومضاعفة الجوائز القيمة.

وأعرب إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة منسق عام مهرجان رمضان الشارقة، عن شكر الغرفة لكافة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تعاونت معها على إنجاح مهرجان رمضان الشارقة 2018، سواء عبر الرعاية أو الدعم أو الحضور في فعالياته وأنشطته المتنوعة، مثمناً مشاركة طيران الإمارات والمركز الميكانيكي للخليج العربي كراعيين رسميين للحدث.

جوائز

شهد المهرجان هذا العام مشاركة نحو 2000 وجهة تسوق من المراكز التجارية الكبرى ومحال البيع بالتجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة، وشهد توزيع جوائز نقدية وعينية تخطت مليوني درهم.