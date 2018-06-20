مجموعة أكسفورد للأعمال تتوقع نمو قطاع التجزئة في أبوظبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال البحثية البريطانية أن اقتصاد أبوظبي يشهد حالياً عدداً من التطورات الإيجابية. وتوقعت المؤسسة أن تدعم هذه التطورات نمو قطاع التجزئة في أبوظبي خاصةً قطاع الأغذية والمشروبات.

جاء ذلك في سياق تقرير خاص نشرته المؤسسة أمس على موقعها الشبكي تناولت فيه آفاق قطاع التجزئة في أبوظبي. وذكر التقرير أن أبوظبي تشهد حالياً زيادة في أعداد السائحين الوافدين لزيارتها، إلى جانب إطلاق مشروعين ضخمين وهي كلها عوامل من شأنها تعزيز نمو قطاع التجزئة في الإمارة.

والمشروع الأول هو «ريم مول» في جزيرة الريم وتبلغ قيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. أما المشروع الثاني، فهو مشروع «المارية سنترال» متعدد الاستخدامات، والذي تبلغ مساحته 260 ألف متر مربع ويضم 400 متجر للتجزئة.

وأكد التقرير أن قطاع الأغذية والمشروبات سيكون أكثر قطاعات التجزئة فاستفادة من النمو المتوقع، ذلك أن «ريم مول» يضم 450 متجراً، منها 85 متجراً لتجارة الأغذية والمشروبات، بينما تستأثر هذه التجارة بنسبة 20% من المتاجر في «المارية سنترال».

استشهد التقرير بتقرير آخر صدر في مايو عن مجموعة «سي بي آر إي» وأكد أن غالبية العلامات الدولية الكبرى في تجارة التجزئة التي دخلت سوق أبوظبي العام الماضي تتخصص في تجارة الأغذية والمشروبات.

وأوضح التقرير أن أعداد نزلاء الفنادق في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعاً بنسبة 10.9% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل عدد نزلاء الفنادق الدوليين ارتفاعاً بنسبة 15.9%.