«فام القابضة» تبيع 65% من «آرت تاور»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة فام القابضة بدء أعمال الإنشاء في «آرت تاور» الذي يعد أحدث مشاريعها في إمارة الشارقة. ويقع المشروع في منطقة النهدة، مقابل مركز صحارى التجاري، وتوقعت المجموعة أن تستغرق أعمال الإنشاء في المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 150 مليون درهم مدة عامين تقريباً، وأوضحت المجموعة أنها تمكنت حتى الآن من بيع 65% من وحدات المشروع السكنية، منذ انطلاق عملية بيع المشروع.

وقال الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة فام القابضة، إن المشروع يتميز بكونه تحفة فنية ومعمارية خالصة، حيث تم التعاون فيه مع الفنان الإماراتي محمد الحمادي.

وأكد أن توسع فام القابضة في إمارة الشارقة نابع من طبيعة التسهيلات التي تقدمها حكومة الشارقة في المجال العقاري. وقال: تعد الشارقة أرضاً خصبة للمشاريع العقارية، بسبب تعدد العوامل والمميزات الموجودة في الإمارة، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها، وحزمة القوانين الاستثمارية التي تعتمدها، إلى جانب الموقع وانخفاض تكاليف الاستثمار في الإمارة، مشيراً إلى أن فام القابضة، نجحت خلال العام الجاري في زيادة نسبة المشاريع والاستثمارات التي تمتلكها في الشارقة، والتي تلعب دوراً في تنمية اقتصاد الإمارة.