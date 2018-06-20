منتجع المهرة يعرض وحداته الفندقية للتملك بالعملة الرقمية

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلن منتجع المهرة بإدارة مجموعة كريستال للفنادق، إتاحة الفرصة للمشترين والمستثمرين لتملك وحدات المنتجع الفندقية بالعملة الرقمية «بيتكوين» أو العملات الرقمية المماثلة.

وبهذا يكون منتجع المهرة أول مشروع فندقي في منطقة الشرق الأوسط يوفر وحداته بالعملة المشفرة. ويجري تطوير المنتجع الذي يقع في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة بقيمة استثمارية تبلغ 350 مليون درهم، ومن المتوقع افتتاحه بحلول عام 2020.

ويضم المنتجع 548 غرفةً وجناحاً وفيلا ويقدم للمشترين فرصة شراء وحداته بنظام الملكية المشتركة. وتشمل المرافق التابعة للمنتجع مقهى وغرف اجتماعات، بالإضافة إلى مطعم يستقبل ضيوفه على مدار اليوم ومرافق للرياضات المائية ومسبح في الهواء الطلق وموقف سيارات مغطى.