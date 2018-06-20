«إنفينيكس» تتعاون مع «غوغل» لإطلاق «إنفينيكس نوت 5» في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إنفينيكس للهواتف الذكية التعاون مع «غوغل» لإطلاق هاتف «إنفينيكس نوت 5» الذي يُعد أحدث ابتكاراتها من الهواتف المحمولة التي «تتخطى حدود الذكاء» في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في وقت لاحق من الشهر الجاري في حفل رسمي سيقام في برج خليفة بدبي.

وحققت «إنفينيكس» نجاحاً لافتاً ونمواً ملحوظاً في المنطقة من إطلاقها للمرة الأولى في عام 2013، ويعتبر «إنفينيكس نوت 5» الجديد كلياً جزءاً من برنامج «أندرويد ون»، وتم تصميمه لتقديم أفضل تجارب نظام التشغيل «أندرويد» المعززة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمستخدمين اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات مثل «مساعد غوغل» وعدسات «غوغل».

وقال بنجامين جيانج الرئيس التنفيذي لشركة «إنفينيكس»: يسُرنا التعاون مع «غوغل» لمشاركة أحدث منتجاتنا ورحلتنا في فعالية الإطلاق الأسبوع المقبل.