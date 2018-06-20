الإمارات الرابعة عالمياً للعمالة بين المناطق

المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت دولة الإمارات المركز الرابع عالمياً على قائمة الدول التي تستقبل العمالة بين المناطق، بمعنى القادمين من دول تقع في نفس المنطقة.

كما تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الجاذبة للعمالة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استأثرت بنسبة 51% من القادمين من هذه المنطقة.

وقال تقرير أصدره البنك الدولي هذا الشهر بعنوان «الانتقال إلى الرخاء: أسواق الهجرة والعمل العالمية» إن الولايات المتحدة تصدرت القائمة العالمية، حيث استأثرت بنسبة 71% من العمالة القادمة من منطقة أميركا الشمالية، وجاءت تايلاند في المركز الثاني، حيث استأثرت بنسبة 62% من القادمين من منطقة شرق آسيا والمحيط الهندي، فيما كان المركز الثالث من نصيب الهند، والتي تستضيف 52% من القادمين من منطقة جنوب آسيا.

كما احتل مسار القادمين من الهند إلى الإمارات المركز الخامس عالمياً ضمن أكبر المسارات الثنائية في العالم، خلال الفترة الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن. وكان المركز الأول من نصيب مسار المكسيك إلى الولايات المتحدة، فيما حل مسار بنجلاديش إلى الهند المركز الثاني، وجاء مسار روسيا إلى أوكرانيا في المركز الثالث، بينما حل المسار العكسي من أوكرانيا إلى روسيا رابعاً.

ووفقاً لبيانات التقرير نفسه، فقد تصدرت الإمارات قائمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نسبة الطلبة الوافدين إلى إجمالي الطلبة في الدولة، بنسبة 70%. وشملت هذه النسبة في دولة الإمارات الجيلين الأول والثاني، والذين يبلغ متوسط أعمارهم 15 عاماً.