5 ملايين تأثروا بعطل «فيزا»

المصدر: لندن ـ أ ف ب

أعلنت شركة فيزا لأنظمة الدفع بواسطة البطاقات، أول من أمس، أن العطل التقني الواسع النطاق في وقت سابق هذا الشهر منع إتمام 5.2 ملايين معاملة مالية بشكل صحيح، نصفها في بريطانيا.

وذكرت «فيزا» في كشفها عن التفاصيل في رسالة إلى اللجنة البرلمانية البريطانية التي تحقق في القضية، أن العطل «النادر» من نوعه منع الكثير من حاملي بطاقات فيزا من القيام بدفوعات في أوروبا لعشر ساعات في الأول من يونيو. وكتبت رئيسة شركة فيزا، شارلوت هوغ، في رسالة موجهة إلى لجنة الخزانة التابعة للبرلمان البريطاني: إن العطل نجم عن «إخفاق جزئي نادر للغاية» لمفتاح في أحد مراكز المعلومات التابعة لفيزا، مؤكدة إصلاحه.

وأكدت الشركة إجراء 27.6 مليون تعامل مالي في بريطانيا أثناء العطل، لم يتم 2.4 مليون منها بشكل صحيح. وتابعت: «نعتذر دون أي تحفظ لكل من تأثر بالحادثة»، مؤكدة أن «فيزا طبقت سريعاً برنامج تعويض لحاملي البطاقات».