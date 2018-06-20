مجلة بريطانية: قصر الإمارات أفضل فندق في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

اختار قراء مجلة «لاكشري لايف ستايل» البريطانية فندق قصر الإمارات في أبوظبي كأفضل فندق في العالم لعام 2018، وفقاً لنتائج المسابقة السنوية التي تنظمها المجلة لاختيار أفضل فندق في العالم في عدة فئات، وفقاً لاختيارات قراء المجلة.

وقد منح قراء المجلة فندق قصر الإمارات لقب أفضل فندق في العالم، استناداً إلى عدة أسباب أوردتها المجلة بعد الإعلان عن الفنادق الفائزة في المسابقة. وذكرت المجلة أن قصر الإمارات بما يحتويه من 394 غرفة ذات مساحات ضخمة، وشاطئه الخاص ذي الرمال البيضاء، وما يزيد على 1000 ثريا مبهرة، يعد بالتأكيد فندقاً بالغ الفخامة. وأسهب التقرير في وصف تصميم الديكور الداخلي للفندق والمزين بالرخام ورقائق الذهب، كما تحدث التقرير عن القباب والأسقف المرتفعة التي تميز الفندق.