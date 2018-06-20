شركة صينية تبدأ استخراج نفط من امتياز في أبوظبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بدأت شركة بترو تشاينا التابعة لمؤسسة الدولة الصينية الوطنية للبترول في استخراج النفط الخام من امتياز بحري لها في أبوظبي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وفازت المؤسسة في مارس الماضي بامتياز بنسبة 20% في قطاعين بحريين من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، منها 10% في حقلي أم الشيف ونصر، و10% في حقل زكوم الأدنى، في إطار اتفاقية بين الطرفين تستمر 40 عاماً.

وقالت شركة بتروتشاينا إنها شحنت مليون برميل من النفط الخام من حقل زكوم الأدنى. وأعلنت الشركة حصولها على 800 ألف برميل من أم الشيف ونصر وأعدتها للشحن، إلى جانب 200 ألف برميل من حقل بري.وفازت مؤسسة الدولة الصينية بنسبة 8% من امتياز بري رئيس تديره أدنوك أيضاً في فبراير العام الماضي.