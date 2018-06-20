«جزيرة المرجان» تُروّج فرصها بالمنتدى العالمي للاستثمار في ليفربول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شاركت «جزيرة المرجان»، المطور الرئيس لمناطق التملك الحر في رأس الخيمة، في «المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2018» في مدينة ليفربول بالمملكة المتحدة، في خطوة تمثل رافداً قوياً لاستراتيجيتها الرامية إلى الترويج للفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ«جزيرة المرجان»: يشكل المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، منصةً مهمة تجمع صناع القرار وأهم المعنيين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً، كما هو الحال في دولة الإمارات.

وخلال الحدث، سلطنا الضوء على النجاح الذي حققته دولتنا في التحول إلى اقتصاد متنوع، مع التركيز على القيمة الاستثمارية المجزية التي تقدمها جزيرة المرجان عبر عدّة قطاعات تشمل الضيافة، والعقارات السكنية، وغيرها، إذ تشكل مثل هذه الفعاليات الدولية وسيلة مهمة للوصول إلى المستثمرين الدوليين وتعريفهم بالفرص المميزة للاستثمار المباشر في الجزيرة.

وسجلت رأس الخيمة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 4.5% خلال 2016 وهو أعلى من المعدل الوطني. كما ارتفع عدد السياح الوافدين للإمارة 19% في 2017، مع توقعات بأن يصل إلى مليون سائح العام الجاري. ويشكل التصنيف السيادي عند A/‏A-1، إلى جانب الآفاق المستقبلية المستقرة والنمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بين 4.5% و5%، حافزاً قوياً للمستثمرين على المدى الطويل.

كما أن انخفاض تكاليف التطوير بنحو 10 إلى 25% عن المعدل الإقليمي، وارتفاع عدد السياح الوافدين إلى الإمارة بنسبة 16%، تمثل مؤشرات إيجابية على الإمكانات التي يمكن لها أن تقدمها.