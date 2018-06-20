«دبي مول» يمنح المتسوقين أميال «سكاي واردز»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «إعمار مولز» اتفاقية شراكة مع برنامج الولاء «سكاي واردز»؛ لتأسيس برنامج مكافآت مبتكر للمتسوقين.

وعبر إطلاق «برنامج إعمار مولز للمكافآت»، يتسنى لجميع زوار دبي مول الذين يشترون أي نوع من المنتجات أو الأطعمة أو البطاقات من مختلف الوجهات الترفيهية التي يحتضنها، كسب أميال سكاي واردز بأسلوب بسيط: تسوق واكسب وسافر.

ويعتبر البرنامج ساري المفعول حالياً في «دبي مول»، ويكافئ المتسوقين الذين ينفقون مبلغ 100 درهم أو أكثر بمنحهم أميال سكاي واردز بمعدل ميل واحد مقابل كل دولار (3.67 دراهم) ينفقه أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، وميل واحد مقابل كل دولارين ينفقهما أعضاء الفئة الزرقاء، على المشتريات من جميع متاجر التجزئة والمطاعم والنشاطات الترفيهية.