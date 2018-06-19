وفد تجاري إماراتي يزور كازاخستان 3 يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

أنهت سفارة كازاخستان في الإمارات الاستعدادات لزيارة رسمية لوفد إماراتي يضم 22 من كبار رجال الأعمال ورؤساء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في كبريات الشركات الإماراتية العاملة في مختلف القطاعات، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 6 يوليو المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الزيارة المشاركة في عدد من الفعاليات الدولية منها اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي يحضره باخيتجان ساغينتايف، رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، وافتتاح مركز أستانا المالي الدولي، والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس العاصمة «أستانا». وتهدف الزيارة إلى تعزيز أوجه العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين، والتعرف على الفرص المتاحة لإقامة شراكات مثمرة على الصعيدين التجاري والاستثماري.

وقال خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان في الإمارات: في ظل الزخم الملموس الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكازاخستانية مدعومة بالرغبة المتبادلة في توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، تسعى سفارة كازاخستان في الإمارات إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وتوسعة آفاق التعاون المتبادل وتسهيل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية للبلدين.

وأعرب عن أمله أن تسهم الزيارة التي يقوم بها الوفد الإماراتي لجمهورية كازاخستان في تعريف رجال الأعمال في الإمارات بالفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وتسهيل إقامة العلاقات التجارية بين الجانبين، بما يسهم في التوسع في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

كما أكد شريف حرص السفارة على تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات والحوافز للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية، والذي من شأنه تطوير الشراكات الاستثمارات المتبادلة وإقامة المشاريع التنموية، التي تطرح فرصاً واعدة لإقامة شراكات مثمرة.

وأضاف السفير أن كازاخستان تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في التحول من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع، قائم على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، عبر تبادل الخبرات والاستثمارات بالتركيز على المجالات والقطاعات الحيوية.