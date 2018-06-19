موانئ دبي العالمية - أستراليا تطرح للبيع حصة قيمتها 2 مليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

تعتزم شركة موانئ دبي العالمية - أستراليا، التي تعد أكبر مشغل لموانئ الحاويات في أستراليا، طرح حصة 75% في الشركة للبيع في مزاد، وفقاً لما نقلته أمس وكالة بلومبيرغ للأنباء.

والتي تتوقع أن تتجاوز قيمة الحصة 2 مليار دولار.

وأفادت «بلومبيرغ» أنه جرت بالفعل مخاطبة مستثمرين مؤسسيين عالميين وأيضاً محليين في أستراليا للمشاركة في المزاد، الذي سينتج عنه تكوين صندوق مشترك مشابه لعملية اكتتاب عام أولي. وسيخضع الصندوق الجديد لإدارة شركة «كورازير انفراستركتشر بارتنرز»، التي يقع مقرها في كلٍ من لندن ونيويورك، باعتبارها أكبر مستثمر في موانئ دبي العالمية أستراليا.

وأضافت «بلومبيرغ» أن المزاد لن يكون مجرد مزاد اعتيادي لبيع أصول يفوز به مشتر واحد، وإنما ستتم هيكلة الصفقة في صورة سجل أوامر اكتتاب عام أولي غير مدرج، وفقاً لما نقلته «بلومبيرغ»، عن مصادر مطلعة.

وستتيح الصفقة لشركة «كورازير انفراستركتشر بارتنرز» تصفية شركائها من المستثمرين الحاليين الذين يمتلكون 75% من موانئ دبي العالمية-أستراليا.

وفي حال نجاحها، فستتمخض الصفقة عن مجموعة مستثمرين لشركة موانئ دبي العالمية - أستراليا، إلا أن «كورازير انفراستركتشر بارتنرز» ستظل هي المستثمر الرئيسي بينهم وصاحبة حق اتخاذ القرار بالنيابة عنهم.

ومن المتوقع أن تتمخض الصفقة عن منح حق أولوية الشراء لمجموعة موانئ دبي العالمية، التي تمتلك 25% في موانئ دبي العالمية أستراليا.

وكلفت «كورازير انفراستركتشر بارتنرز» بنك «كريديت سويس» بإدارة المزاد، الذي سيقام خارج أستراليا ويستهدف صناديق خارجية كبرى.