مؤشر موبيديا: دبي بين أكثر 20 مدينة ذكاءً في العالم

المصدر: ■ دبي - أشرف رفيق

جاءت دبي بين أكثر 20 مدينة ذكاء في العالم بناءً على مؤشر مؤسسة موبيديا للخدمات الرقمية، وهي المدينة العربية الوحيدة على المؤشر وحاصلة على المركز 11 عالمياً، متقدمة على مدن بورتلاند ونيس وريو دي جانيرو. وجاءت سنغافورة ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو، في المراكز الخمسة الأولى على الترتيب، على مؤشر المؤسسة التي تتخذ من مانشستر بالولايات المتحدة مقراً لها.

وأشار التقرير إلى أن المدن الذكية هي التي تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء مثل المجسّات المرتبطة والمقاييس والمعايير والأضواء من أجل جمع وتحليل البيانات لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة. والمتوقع لهذه المدن أن تغير حياة مواطنيها بشكل كبير من حيث العمل والتنقل والحركة.