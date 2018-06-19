صلاح أمين رئيساً تنفيذياً لـ «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن الإمارات الإسلامي، عن تعيين صلاح أمين رئيساً تنفيذياً جديداً له.

ويتمتع صلاح أمين بحوالي 30 عاماً من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث استهل مسيرته المهنية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في عام 1989.

كما أنه يتمتع بمعرفة واسعة في مجال إدارة الأعمال بفضل تقلده العديد من الأدوار القيادية الرفيعة والتي شملت منصب رئيس فروع المجموعة، ورئيس وحدة الخدمات المصرفية للشركات قبل أن يشغل منصبه الأخير كنائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني: «أرحب بصلاح أمين في منصبه الجديد وأتمنى له كل النجاح والتوفيق في مساعيه لترسيخ المكانة الرائدة التي يتمتع بها الإمارات الإسلامي».

يشار إلى أن صلاح أمين سيخلف جمال بن غليطة الذي يعتبر من الشخصيات المخضرمة في القطاع المصرفي والذي سيتقاعد بعد أن أمضى 28 عاماً من الخدمة المتفانية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وسيتولى بن غليطة منصب مستشار رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي حتى نهاية عام 2018

وخلال فترة عمله مع المجموعة، تولى بن غليطة العديد من المناصب القيادية التي ساهم من خلالها وبشكل ملحوظ في ترسيخ مكانة وحدتي إدارة الثروات وخدمات التجزئة في الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني واللتين حققتا نجاحاً كبيراً.

وأضاف هشام القاسم: «لقد لعب جمال بن غليطة دوراً محورياً في تحول الإمارات الإسلامي إلى واحد من أنجح المصارف وأسرعها نمواً في الدولة. وبالنيابة عن مجلس إدارة المصرف ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أود أن أشكره على مساهماته المتميزة والتي لعبت دوراً هاماً في تطور المصرف والمجموعة، وأتمنى له كل التوفيق».

ويعتبر الإمارات الإسلامي من المصارف الأسرع نمواً في دولة الإمارات، وقد حقق نتائج قوية في العام الماضي؛ حيث نجح في زيادة صافي أرباحه بمقدار 6 أضعاف إلى 702 مليون درهم، ليسجل أعلى صافي أرباح له منذ تأسيسه عام 2004.