«الاقتصاد»: الإمارات تستحوذ على 67% من الاستثمارات الأجنبية لدول «التعاون»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد عن استحواذ الإمارات على نحو 67% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي.

وأضاف التقرير، الصادر أمس بعنوان «اتجاهات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر»، إن حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الإمارات بلغت 10.35 مليارات دولار في العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج نحو 15.45 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان جاءت في المرتبة الثانية من حيث الاستحواذ على الاستثمارات الأجنبية بنحو 12.1%، ثم السعودية بنحو 9.2%. ولفت التقرير إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون شكل 1.1 % من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي حول العالم العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي للدول العربية 2% من إجمالي الاستثمارات العالمية خلال 2017.

وأشار التقرير إلى نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات العام الماضي بنسبة 7.8% أو ما يعادل 750 مليون دولار، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد للمنطقة العام الماضي، وبنسبة 23.3 % من إجمالي الاستثمارات إلى المنطقة.

وتوقع التقرير زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم خلال العام الجاري، مما سيسهم في طفرة في الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب الكلي وتسارع في التجارة العالمية، وتحقيق إجمالي أرباح مرتفعة.

مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون للاقتصاد الكلي تأثير إيجابي مباشر على قدرة الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار، فضلا عن أن الزيادة المتوقعة تتماشى مع بيانات المشاريع من عمليات الاندماج والشراء ومشروعات الحقول الخضراء التي تم الإعلان عنها في الربع الأول.