«الاتحادية للضرائب» تبدأ تلقي إقرارات مايو الماضي

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الشهر الجاري في تلقي الإقرارات الضريبية من الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة والتي انتهت فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر مايو الماضي إضافة إلى الأعمال التي انتهت فترتها الشهرية بنهاية الشهر ذاته وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التي يتم من خلالها إتمام كافة إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع بدقة وسرعة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أن الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي هو الحد الأقصى لتقديم الإقرارات عن الفترة الضريبية المنتهية بنهاية الشهر الماضي داعية الأعمال المسجلة المشمولة بهذه الفترة للاستعداد لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها ضمن المدة الزمنية المحددة وضمان استلام الهيئة للمبالغ الضريبية قبل 28 يونيو تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام.

تبسيط

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن الهيئة حرصت على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة .

بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة الأعمال على الالتزام بالمواعيد المحددة للفترات الضريبية.

وشدد على ضرورة تحري الدقة في كافة البيانات المدخلة المتعلقة بالإقرارات أو بالسداد إلكترونياً خصوصاً التأكد من تحويل المبلغ المستحق إلى رقم «GIBAN» الصحيح، موضحاً أن مسؤولية التأكد من التحويل على الرقم الصحيح تقع على الخاضع للضريبة.

وفي حال تم تحويل المبلغ إلى رقم «GIBAN» غير صحيح فلن تكون الهيئة مسؤولة عن متابعة التحويل وبالتالي يتعين على المسجل الذي أدخل الرقم غير الصحيح التواصل مع البنك الذي يتعامل معه لمعالجة وتصحيح الخطأ فيما يتم تطبيق غرامة التأخير في حال لم يتم تحويل المبلغ المستحق في الموعد المحدد.

وأشاد البستاني بمستوى الالتزام الكبير الذي تم من قبل الأعمال فيما يتعلق بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع على المسجلين ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة الذين انتهت فتراتهم الضريبية خلال الشهور السابقة،.

مشيراً إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأكد أهمية الاستعداد المبكر لتقديم الإقرارات الضريبية ضمن الفترات الزمنية المحددة لكل فترة ضريبية، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تتواصل بشكل مستمر مع كافة الأعمال للتعرف إلى آرائهم وبحث سبل التغلب على أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بكفاءة وبما لا يؤثر على أنشطتهم.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae واختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على تبويب ضريبة القيمة المضافة والوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي وتعبئة بيانات النموذج ثم تقديم الإقرار بعد مراجعته بعناية ثم يتم ضغط «تقديم» وبعد ذلك يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع بالضغط على تبويب «مدفوعاتي».

آليات

وأكدت الهيئة أنه تم وضع آليات متنوعة لتسهيل إجراءات سداد الضرائب من خلال وسائل إلكترونية عديدة تتميز بالشمول والانتشار عبر شبكة واسعة من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل العاملة بالدولة، مشيرة إلى أن المسجلين بإمكانهم سداد الضرائب المستحقة من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية «UAEFTS».

وهو نظام التحويلات الشامل التابع للمصرف المركزي ويتميز بالسرعة الفائقة في تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية ويوفر فرصاً لسداد الضرائب من خلال فروع نحو 77 من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل المنتشرة في كافة إمارات الدولة كما يمكن السداد عن طريق بطاقات الدرهم الإلكتروني.وأشارت إلى ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة بشكلٍ صحيح عند تقديم الإقرار الضريبي .