«بيزنس إنسايدر»: طيران الإمارات أكبر المشترين لطائرات بوينغ

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت صحيفة بيزنس إنسايدر الأميركية إن طيران الإمارات، إحدى أكبر وأنجح شركات الطيران العالمية، تعتبر أكبر مشترٍ لطائرات شركة «بوينغ» الأميركية.

وأضافت الصحيفة الأميركية إن طيران الإمارات اشترت 15% من إجمالي طائرات «بوينغ 777».

وأفادت بأن شركة «بوينغ» ستطرح خلال العام المقبل الجيل الجديد من طائرات «777X»، ومن غير المفاجئ أن نصف الطلبات المسبقة لهذه الطائرات جاءت من شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وأضافت الصحيفة إن شركة طيران الإمارات استلمت أول طائرة من طراز «بوينغ-777» في 1996، وعلى مدى العقدين التاليين، أصبحت طيران الإمارات قوة عالمية في قطاع الطيران، وقامت بتشغيل أكثر من 120 طائرة من طراز «بوينغ-777» وهو أكبر أسطول مكون من هذه الطائرات في العالم.

وكان فريق من الصحيفة قد حضر أول رحلة لطيران الإمارات من دبي إلى مطار ستانستيد في لندن، وهي أول شركة من الشرق الأوسط تشغل رحلات من هذا المطار.

وأشادت الصحيفة بخدمات الدرجة الأولى التي توفرها شركة طيران ووصفتها بأنها على أعلى مستوى عالمي من الفخامة والراحة.