جمارك دبي تعرض تجربتها في الابتكار وتطوير العمل أمام وفد صيني

المصدر: دبي- البيان

استقبلت جمارك دبي وفداً من مقاطعة زيجيانغ الصينية للاطلاع على تجربة الدائرة في تطوير العمل الجمركي وريادتها العالمية في الابتكار الجمركي.

وكان في استقبال الوفد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين وإيمان السويدي مدير إدارة البيانات الجمركية ويونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، فيما ضم الوفد الصيني لين يي سكرتير لجنة مدينة يو في الحزب الحاكم، ووانغ بيرونغ مدير المكتب التجاري لمدينة يو وتشن تشونمي مدير مكتب الشؤون الصينية الخارجية في المدينة.

وأكد أحمد مصبح حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الصينية لتنمية التبادل التجاري بين دبي والصين الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت في 2017 نحو 176 مليار درهم تمثل 13.6% من إجمالي تجارة دبي الخارجية.

وأضاف: تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نتطلع إلى تطوير شراكة دبي التجارية والاقتصادية مع الصين مدعومة بالتعاون بين الطرفين في مختلف المجالات.

حيث تتولى موانئ دبي العالمية تطوير وإدارة عدة موانئ صينية، ونتابع باهتمام بالغ التطور الذي تشهده الصين على مستوى الابتكار وتحسين جودة البضائع التجارية، ما يفتح الباب لتعزيز نمو التجارة المتبادلة بين الجانبين.

وأوضح أن الشراكة مع الصين تمكنها من تعزيز استفادتها من دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية تمتاز بقدرتها على تيسير التبادل التجاري بين مختلف الدول من خلال تسهيلاتها التجارية ومناطقها الحرة والتي يزيد عددها عن 20 منطقة حرة، حيث تتأهب الإمارة لاستضافة معرض اكسبو 2020 الذي يتوقع أن يجتذب 20 مليون زائر خلال فترة تنظيمه في دبي التي تمتد لمدة ستة أشهر.

وأعرب رئيس الوفد الصيني عن شكره لجمارك دبي، وأبدى تقديره الكبير لجهود الدائرة ودورها في تيسير حركة التجارة بين دبي والصين.

مؤكداً الحرص على الاستفادة من تجربة دبي وتطور خدماتها الجمركية في تطوير حركة التجارة بمدينة يو في مقاطعة زيجيانغ الصينية، ثم جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الطرفين، وقام الوفد الصيني بزيارة إدارة البيانات الجمركية اطلع خلالها على الاجراءات والتطبيقات المتطورة التي تتبعها الإدارة في انجاز المعاملات الجمركية للمتعاملين.