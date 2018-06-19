«رواد»: حزمة المحفزات ترسخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة

المصدر: الشارقة ـ البيان

أشاد حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، بمجموعة القرارات الاستراتيجية التاريخية التي تهدف إلى ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

والتي اتخذها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدا أن هذه القرارات ستكون داعما كبيرا في تحفيز النمو الاقتصادي، فضلا عن أنها ستعمل على تعزيز مكانة الإمارات في كونها بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

قفزات

وأضاف حمد المحمود أن القرارات التي عمدت الحكومة إلى اتخاذها خلال الشهرين الماضيين شملت كافة النواحي والقطاعات في المجتمع الإماراتي، الأمر الذي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في أداء الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقاً كبيرة أمام توفير فرص عمل ومجالات استثمارية جديدة في الدولة، ما ينعكس إيجابيا على استقطاب كفاءات.

إضافة إلى الحفاظ على الكفاءات والخريجين من جامعات الدولة من مختلف الجنسيات.

وتابع أن حزمة قرارات مجلس الوزراء تعطي رسالة بالثقة الكبيرة التي أصبح العالم يوليها للدولة، لتميزها وتفردها من حيث البيئة المؤهلة والداعمة لأصحاب الاستثمارات والأفكار الاقتصادية المتطورة.

حرص

وأشار إلى أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على متابعة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة تؤكد مدى حرص القيادة الرشيدة على الوصول لأفضل بيئة استثمارية إقليميا وعالميا في غضون فترة قصيرة.