915 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 915 مليون درهم حيث تم تسجيل 82 مبايعة بقيمة 477 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 394 مليون درهم و70 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 83 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 350 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 10 ملايين.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة الجداف.

وتصدرت البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 3 ملايين.

وسجلت الرهون 438 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 387 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 213 مليون درهم ورهن في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 55 مليون درهم.