كبار المطورين بدبي يشاركون في «إيريس» لندن

المصدر: دبي - سيد صالح

يستعد المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (إيريس)، والذي يقام سنويا في الإمارات، لتنظيم أول دوراته في المملكة المتحدة خلال الفترة من 22 وحتى 25 يونيو بمركز كوين إليزابيث 2 في منطقة ويستمنستر، بالعاصمة البريطانية لندن.

وتشارك كبريات شركات التطوير العقاري في دبي، ومنها «دانوب العقارية» و«عزيزي للتطوير العقاري» في رعاية الفعالية للاستفادة من معرض «إيريس» كمنصة عقارية بارزة، في بيع عقاراتها لمستثمرين بريطانيين.

ووفقاً لموقع «ئي أو إن» الشبكي، فإن البيئة التنظيمية المشجعة والحماية التي تمنحها دبي للمستثمرين الأجانب تجعل منها سوقاً مثالية لمن يرغب في استثمار أمواله بسوق أكثر استقراراً وأعلى ربحية.

ويعد البريطانيون ثالث أكبر مستثمر في سوق العقارات بدبي، وقد استثمروا نحو 6.35 مليارات جنيه إسترليني في هذه السوق خلال الفترة من 2014 -2017، منها 1.23 مليار جنيه إسترليني في عام 2017 وحده، وفقاً للإحصائيات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وستتضمن أجندة معرض «إيريس 2018» في نسخته البريطانية تسليط الضوء على فرص برامج الحصول على المواطنة بالاستثمار» المتاحة في عدد من بلدان العالم كالولايات المتحدة، كندا، قبرص، إسبانيا، البرتغال، اليونان، «سانت كيتس ونيفيس»، «دومينيكا» وغيرها، وذلك من خلال وكلاء استثماريين وعقاريين معتمدين.

كما ستوفر الفعالية معلومات مفيدة عن سوق العقارات العالمية. ومن خلال أكثر من 100 مشروع عقاري تنتمي إلى 20 عارضا مشاركا في المعرض، ستتاح الفرصة للزوار للاختيار من بين مجموعة واسعة النطاق من العقارات، فرص الاستثمار، مصادر التمويل، الاستشاريين والقانونيين.