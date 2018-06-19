دبي تستضيف مؤتمر الجمعية الدولية لتبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

حازت مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، شرف استضافة وتنظيم «إمباور» للمؤتمر الثامن للجمعية الدولية لتبريد المناطق لعام 2018.

والذي سيعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر في فندق أتلانتس نخلة جميرا بدبي، تحت شعار «الطاقة الفعالة للمدن الذكية».

وأعلن أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» استضافة الشركة لهذا الحدث العالمي، الذي تنظمه «إمباور» للمرة الثالثة بعد استضافتها للمؤتمر العالمي السنوي في العامين 2014 و2016، خلال فعاليات الدورة الـ 109 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق 2018 الذي أقيم بمدينة فانكوفر الكندية.

وقال بن شعفار: نفخر باستضافة هذا المؤتمر العالمي في دبي، حيث إن اختيار الإمارة كمكان لعقد مؤتمر متخصص بهذا الحجم يعد دليلاً واضحاً على الثقة العالمية بأنظمة تبريد المناطق التي تقدمها «إمباور». ونفخر كشركة بالتمتع بمركز أكبر مزود تبريد للمناطق في العالم .

حيث تبني دبي مستقبلاً مستداماً لمواطنيها والمقيمين فيها، كما تعمل على تطوير بيئة خصبة لإدارة الأعمال التي تعتمد على ممارسات كفاءة الطاقة، وسيحقق هذا المؤتمر ثماره على المدى الطويل حيث ستشارك فيه وفود دولية من مختلف القطاعات.

وأضاف بن شعفار: تتمتع إمارة دبي بمكانة عالمية كبيرة وهو ما يعكس قدرة الإمارة والثقة الدولية التي تحظى بها صناعة تبريد المناطق في دبي، وستدعم هذه الاستضافة توجهات قيادة الحكومة الرشيدة و«خطة دبي 2021» التي تتمحور حول بناء مدينة ذكية ومستدامة تواكب الحياة العصرية وتعزز الازدهار في المستقبل.

تركيز

وأوضح بن شعفار أن جلسات المؤتمر ستركز على استراتيجية الطاقة النظيفة ونمو المدن المستدامة، وتخزين الطاقة الحرارية واستجابة الطلب على الطاقة المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وأبرز الحلول في التخلص من النفايات السائلة.

كما سيتم التركيز على استراتيجية خدمة المتعاملين والدعم لاستخدام أكثر كفاءة، والتخطيط للمباني المزودة بأنظمة تبريد المناطق، واستراتيجية دمج مصادر الطاقة المتجددة والتخطيط الرأسمالي والتمويل، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والمؤتمر العالمي منصة للمختصين في مجال تبريد المناطق وتقنيات وتكنولوجيا وحلول ترشيد الطاقة وتوليد الطاقة المتجددة من مختلف أنحاء العالم، ويشمل المؤتمر ندوات وورش عمل ولقاءات عامة، كما سيتخلل الحدث العالمي حفل توزيع الجوائز،.

وسيقام على هامش المؤتمر معرض تجاري يتضمن أحدث التقنيات والحلول والوسائل التكنولوجية في مجال تبريد المناطق ومجالات واستهلاك وترشيد الطاقة ذات الصلة، وستقدم «إمباور» خلال المؤتمر جولة في مواقع محطات تبريد المناطق الكائنة في نخلة جميرا.

وسيشهد الحدث مشاركة نوعية من كبار رواد المتخصصين والخبراء في مجال الطاقة وتبريد المناطق في العالم، وسيكون بمثابة منصة لتبادل الخبرات والتجارب.

وستركز جلسات هذا الحدث، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، على تطوير أفضل الأساليب التكنولوجية وحلول تبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من البلدان النامية من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة حيث تعد «إمباور» شريكاً مساهماً في مبادرة «تطوير تبريد المناطق في المدن الحديثة» التابع للبرنامج.

مشاريع

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة «إمباور» إلى أكثر من1,34 مليون طن من التبريد.

وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.