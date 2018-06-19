الاتحاد للطيران تعزز خدمات السيارة مع السائق في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت الاتحاد للطيران خدمات سيارة مع سائق لعملائها في الإمارات. واعتبارا من أمس، أصبح بإمكان المسافرين حجز خدمة السيارة مع السائق مباشرة عبر موقع الشركة الإلكتروني المحدّث، من دون الحاجة للتواصل مع مركز الاتصال الخاص بالاتحاد للطيران أو وكيل السفر.

ويمكن حجز خدمة السيارة مع السائق وتأكيد الحجز قبل 12 ساعة على الأكثر من موعد إقلاع الطائرة. كما يسمح النظام الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة فيكسيد تكنولوجيز، للمسافرين بتعديل أو إلغاء الخدمة ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم بحاجاتهم للسفر. كما يتلقى المسافرون رسالة نصية على الهاتف ورسالة تأكيد إلكترونية بموعد وصول السيارة.