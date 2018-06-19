توسعة «سيتي سنتر عجمان» تشهد افتتاح 18 منفذاً

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت ماجد الفطيم 18 متجراً عالمياً جديداً ومطعماً في «سيتي سنتر عجمان»، كجزء من مشروع التوسعة والتطوير الذي يشهده المركز بكلفة إجمالية تبلغ 643 مليون درهم.

ويشهد «سيتي سنتر عجمان»، وجهة التسوق والترفيه الأكبر في إمارة عجمان، مرحلة تطور شاملة والتي تهدف إلى الارتقاء بالمركز إلى مصاف مراكز التسوق الكبرى التي توفر أرقى تجارب التسوق والترفيه والطعام المتكاملة بحلول عام 2019.

وفي إطار هذه التوسعة، افتتح «سيتي سنتر عجمان» متاجر جديدة تضم «جازيبو»، و«جاكيس»، و«بيور جولد»، إلى جانب العديد من العلامات التجارية المفضلة، التي كانت قد أغلقت أبوابها مؤقتاً خلال فترة عمليات التطوير والتحسين، مثل «صن آند ساند سبورتس»، و«ألدو».

كما حرص «سيتي سنتر عجمان» على تسهيل وصول مرتاديه من خلال توسعة مواقف السيارات التي يصل عددها حالياً إلى أكثر من 2100 موقف، إلى جانب تدشين مدخل جديد للمركز يضم 100 موقف إضافي بجانب متاجر «كارفور» و«سنتربوينت». وتشمل المتاجر المقرر افتتاحها في وقت لاحق هذا الصيف كلاً من «الصيدلية الحديثة»، ومتجر الحلويات «جيلي بيلي»، بالإضافة إلى متجر «ذا بودي شوب»، ومتجر «جيوردانو».