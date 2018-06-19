المصدر: دبي ـ البيان

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة على إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة وإلزامية التحول لأسهم بقيمة إجمالية 100 مليون درهم، بفائدة ربحية تساوي 0%، وذلك من خلال طرح خاص للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة، كما دعا الجمعية العمومية للانعقاد في أسرع وقت لمناقشة إصدار الصكوك والموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليصبح 1.02 مليار درهم.





