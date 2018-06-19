افتتاح «جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت إدارة «جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» افتتاح الفندق وهو من فئة الخمس نجوم في قلب العاصمة أبوظبي، ويقع الفندق في منطقة كورنيش أبوظبي، ويضم 332 غرفة و36 جناحاً بما فيها الجناحان الرئاسي والملكي، إلى جانب 60 شقة فندقية مخدّمة بالكامل مع خياراتٍ من غرفة وغرفتي نوم، وتم طرحها للتأجير وبدء الإشغال فيها منذ أبريل.

وسوف يكون «جراند حياة أبوظبي فندق ومساكن لؤلؤة الإمارات» وجهة أساسية في العاصمة لاستضافة مختلف الفعاليات والمناسبات وحفلات الزفاف من كافة الأحجام.

وذلك ضمن قاعاته وصالاته الفسيحة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 4700 متر مربع والمزودة بكافة التجهيزات السمعية والبصرية، وتشمل 12 قاعة اجتماعات تقع جميعها في الطابق ذاته مع تراس خارجي رحب، إلى جانب قاعة «البطين» بمساحة 1040 مترا مربعا، ويضم الفندق أيضاً صالتي سينما. وسيتم افتتاح صالة البطين بعد موسم صيف هذا العام. وسيحتضن الفندق 6 مطاعم وصالات ترفيه جديدة.

وقال أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة أطلس وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار المالكة للفندق: نفخر بافتتاح هذا الصرح الفندقي الجديد الذي يشكل علامة فارقة في المشهد السياحي في العاصمة.