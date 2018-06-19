مخيم ابتكار لتطوير مهارات الطلبة للعمل

المصدر: دبي - البيان

أقامت «إنجاز الإمارات» و«هانيويل» فعاليتي مخيم الابتكار وأيام استكشاف طبيعة الوظيفة سعياً نحو تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل لدى مجموعة من الطلاب الإماراتيين، وتحديداً من مدرسة الخليج الوطنية والجامعة الكندية دبي.

وشهد فعاليات مخيمات الابتكار مشاركة 80 طالباً من مدرسة الخليج الوطنية، و50 طالباً من الجامعة الكندية دبي، تدربوا تحت إشراف مدرب رئيس متمرس وساعده في ذلك متطوعون من العاملين في شركة هانيويل بهدف تشجيع الطلاب على متابعة حياتهم المهنية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. و

طرح المدربون من هانيويل على الطلاب مجموعة من المسائل التي يتطلب حلها الاعتماد على مهارات التفكير النقدي، وتهدف إلى تطوير أفكار مشاريع ذات جدوى اقتصادية تعزز تطبيق استراتيجية دبي الذكية 2021 الهادفة إلى الانتقال بالمدينة إلى مستويات أمن أفضل وإنتاجية أعلى وكفاءة مرتفعة في استخدام مصادر الطاقة.

ودعيت الفرق الفائزة من جميع مخيمات الابتكار إلى المشاركة في فعاليات يوم استكشاف طبيعة الوظيفة في مقر هانيويل في دبي، ودُعي أيضاً عدد من «نجوم الطلاب» الذين اكتشف المتطوعون مهاراتهم المميزة. وتعرف الطلاب على الفرص الوظيفية خلال الجولات في مواقع الشركة، ما أتاح لهم الدخول في تجربة واقعية شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة العملية.

كما تخللها مرافقة أحد المدربين للطلاب في جولة للتعرف على إدارات الشركة المختلفة وإجراء مقابلات العمل الوهمية وتلقي النصائح بشأن المهارات اللازمة للنجاح في مسار الفرص الوظيفية المتوفرة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

ويرتكز التعاون بين هانيويل وإنجاز الإمارات إلى مبادرة المواطنة المؤسسية للشركة التي أطلقتها هانيويل هومتاون سوليويشنز، وساعدت على إلهام أكثر من 5 ملايين طالب من جميع المراحل الدراسية حول العالم لاختيار التعلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتأتي المبادرة ضمن إطار اتفاقية مدتها 3 أعوام وقعتها إنجاز الإمارات مع هانيويل في 2016 بهدف دعم تنمية مهارات الطلاب الإماراتيين.