"سويس-بلهوتيل" تستهدف تطوير 5 فنادق في أفريقيا 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سويس-بلهوتيل انترناشيونال صياغة استراتيجية طموحة تستهدف التوسع في أفريقيا. وقال لوران ايه. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في "سويس-بلهوتيل انترناشيونال": يتمثل هدفنا في إطلاق 5 فنادق بحلول 2021.

وأضاف لوران: تعد أفريقيا سوقاً مثيرة للاهتمام وذلك يعزى إلى أنها لا تزال في بداياتها وثمة فرص هائلة للنمو في هذا القطاع. ووفقاً لمنظمة السياحة العالمية، ارتفعت أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى أفريقيا بشكل ملحوظ بنسبة 8% في عام 2017 ليصل إلى 62 مليون سائح. كما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 13% في شمال أفريقيا.

بينما ارتفع عدد الوافدين إلى «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» بنسبة 5%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم القوي العام الجاري. وأسهمت صناعة الضيافة بما مجموعه 165.6 مليار دولار، أو 7.8% في الناتج المحلي الإجمالي للقارة الأفريقية في عام 2016، وارتفع هذا الرقم بنسبة 2.9 في المائة في عام 2017 وفقاً للأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة. وتضاعف عدد سلاسل الفنادق المزمع تطويرها في أفريقيا منذ عام 2009 من حوالي 30 ألف غرفة فندقية في 144 فندقاً إلى 73 ألف غرفة فندقية في 417 فندقاً.