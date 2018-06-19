دمج تكنولوجيا «بلوك تشين» بأنظمة فندق أتلانتس النخلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لوسيد باي، المنصّة الذكية لتسوية الدفعات، دمجها تكنولوجيا «بلوك تشين» في أنظمة فندق أتلانتس النخلة، ليكون الفندق الأول الذي يحقق السبق في هذا المجال على النطاق العالمي.

وتتيح هذه المنصة الذكية للضيوف سداد قيمة أنشطتهم والخدمات العامة التي يتلقونها في الفندق بطريقة فعالة وآمنة وسهلة. كما تستخدم المنصة خاصية العقود الذكية التي تمكّن إدارة الفندق من وضع الأحكام الخاصة بالضيوف وشروط رد الأموال، ما يتيح إمكانية إجراء معاملات سلسة ودقيقة ومن غير عناء.

قال جواد رياشي، مؤسس ليكويد دي: «فخورون لتمكّننا من دمج منصتنا الذكية لتسوية الدفعات لوسيد باي القائمة على تكنولوجيا بلوك تشين في أتلانتس النخلة. وقد أولينا اهتماماً كبيراً بكل ما من شأنه ضمان جعل هذا المنتج سهل الاستخدام ويترافق مع آلية تعلم ملائمة».

وقال أنطوني لينسدال، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بفندق أتلانتس النخلة: «جاء اختيارنا منصة لوسيد باي لما توفره من خدمات متكاملة للبيع باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين. ويعتبر هذا إنجازاً كبيراً في مجال الضيافة، ونحن فخورون بأن نكون سباقين في استخدامه لإرضاء زوّارنا. وهذا الحل غير القائم على أساس التعاملات النقدية يلعب دوراً في منع الاحتيال، ويوفر برامج مؤتمتة لمكافأة ولاء العملاء، فضلاً عن السرعة في التنفيذ، وهي مزايا بإمكان الفنادق الاستفادة منها».