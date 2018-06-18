ربط إلكتروني بين الخاضعين للضريبة والوكلاء المعتمدين

المصدر: أبوظبي - البيان

طوّرت الهيئة الاتحادية للضرائب خدماتها الإلكترونية بإدخال خيارات جديدة تتيح للخاضع إلى الضريبة الربط بوكالة ضريبية معتمدة يقوم بتخويلها للقيام بعمليات التسجيل وتقديم الإقرارات الدورية وتنفيذ المعاملات الضريبية نيابة عنه بمتابعة واطلاع الخاضع للضريبة على الإجراءات التي تتم بشكل لحظي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته أمس أن الخيارات الإلكترونية الجديدة تسهل لكل خاضع للضريبة تخويل شخص أو أشخاص كوكلاء ضريبيين لغايات تمثيله في تعاملاته لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ليقوم الوكلاء بمساعدة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الخاضع للضريبة يمكنه ربط حسابه بوكالة ضريبية مسجلة ومعتمدة من الهيئة بطريقة مبسطة من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة: eservices.tax.gov.ae واتباع الخطوات الموضحة لعملية الربط الإلكتروني.

مرونة

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة تحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتوفير أكبر قدر من المرونة والتسهيل لتمكين قطاعات الأعمال من تطبيق النظام الضريبي بكفاءة وسهولة دون أي تأثير على أنشطتهم، مشيراً إلى أن «الوكيل الضريبي» المسجل لدى الهيئة يوكل عن أي شخص طبيعي أو اعتباري بهدف تمثيلهم لدى الهيئة ومساعدتهم على القيام بالتزاماتهم وممارسة حقوقهم الضريبية.

وأضاف أن الهيئة قامت بإعداد وطرح عدد كبير من الأدلة الإرشادية والملخصات التعريفية شملت كل الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية المحلية، موضحاً أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين الحاصلين على الموافقة من الهيئة بلغ أكثر من 80 وكيلاً ضريبياً، حيث تم اعتمادهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهلهم للقيام بمهام مهنة «الوكيل الضريبي»، التي تم استحداثها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية. وأكد أن الهيئة وضعت آليات إلكترونية متطورة وفق أحدث المواصفات العالمية، ووفرت كوادر بشرية مؤهلة لتسهيل الإجراءات للخاضعين للضريبة وللوكلاء والوكالات الضريبية للتسجيل لديها.

دليل

وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً محدثاً حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة وتعديل التسجيل وإلغائه تضمن تعريفاً بالآليات المبسطة المطورة لربط مستخدم الخدمة الإلكترونية بحساب الخاضع للضريبة، يوضح أن المسجل للضريبة بإمكانه ربط مستخدمي الخدمة الإلكترونية الذين بإمكانهم الدخول إلى حساب الخاضع للضريبة باتباع 4 خطوات من خلال «شاشة الخاضع للضريبة» بالضغط على تعيين وكالة ضريبية جديدة /‏‏ إضافة مستخدم جديد ثم إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمستخدم الخدمة الإلكترونية المسجل بالفعل لدى الهيئة ثم يقوم المسجل بالضغط على خيار «بحث» للتحقق من عنوان البريد الإلكتروني، وبعد هذا التحقق يقوم في الخطوة الرابعة بالضغط على خيار «ربط» لربط مستخدم الخدمة الإلكترونية بحساب الخاضع للضريبة.

ووفقاً للدليل الإرشادي فإنه بعد ربط مستخدم خدمة إلكترونية واحد أو أكثر بحساب الخاضع للضريبة سيكون بإمكان المسجل اختيار حقوق الدخول التي يرغب بمنحها لكل مستخدم خدمة إلكترونية على حدة، مشيراً إلى أنه للقيام بذلك يمكن الضغط على خيار «عرض المستخدمين الذين تم ربطهم»، ثم الضغط على خيار «منح صلاحية التعديل»، وعند ظهور شاشة رسالة تأكيد يتم الضغط على «نعم» لاستكمال الإجراءات، حيث يتم منح مستخدم الخدمة الإلكترونية إمكانية التعديل، وسيكون قادراً على تعديل بيانات حساب الخاضع للضريبة والتصرف نيابة عنه.

وأكدت الهيئة أن صلاحية التعديل تمنح لمستخدم إلكتروني واحد خلال فترة زمنية محددة، وأن المسجل هو الشخص الوحيد الذي يمكنه منح تلك الصلاحية، كما يجوز له إلغاء هذا الربط وهذه الصلاحية، مشيرة إلى أنه يجوز ربط العديد من حسابات الخاضعين للضريبة لمستخدم خدمة إلكترونية واحد وبإمكان مستخدم الخدمة الإلكترونية الانتقال من حساب إلى آخر من حسابات الخاضعين للضريبة من خلال لوحة تحكم الخاضع للضريبة.