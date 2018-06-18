«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم بعثة تجارية إلى أستراليا

المصدر: دبي- البيان

تنظم مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بعثة تجارية موسعة إلى أستراليا، خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو الجاري، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي.

ويضم الوفد الحكومي عدداً من المسؤولين من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، هيئة الصحة بدبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومجمع دبي للعلوم، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ودبي الجنوب، ومجلس الأعمال الأسترالي في دبي، وشركة طيران الإمارات، والإمارات للشحن الجوي.

وسيعقد الوفد الحكومي عدداً من الاجتماعات مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مدينتي سيدني وملبورن، وذلك بهدف تسليط الضوء على مزايا الاستثمارات في مختلف القطاعات الرئيسة بإمارة دبي، مثل التكنولوجيا والصحة والزراعة والفضاء والمواصلات، فضلاً عن استعراض مناقشة الفرص، وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع تطوير البنية التحتية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: يأتي العمل المستمر مع شركائنا الدوليين، ضمن جهودنا الحثيثة للترويج للمكانة المرموقة التي تتمتع بها إمارة دبي، باعتبارها المكان الأمثل لتوسيع نطاق الوصول إلى كافة أنحاء العالم، نظراً لاتصالنا بمختلف الأسواق الرئيسة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الصديقة للأعمال التي تسنها الحكومة، وبيئة العمل التي لا مثيل لها.

وهناك اهتمام مشترك بين أستراليا ودولة الإمارات في العديد من القطاعات الرئيسة التي توفر فرصاً واعدة لإمارة دبي، لاكتشاف سبل التعاون المشترك. وتُعد إمارة دبي، البوابة الأمثل للشركات الأسترالية التي تعمل في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة. ونتطلع قدماً لمقابلة الشركات والمؤسسات، بهدف التوسع في العديد من المجالات المختلفة، مثل التكنولوجيا والصحة والطيران والخدمات اللوجستية والفضاء وتطوير البنية التحتية.

ومن جهته، أكد المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن وجود وفد حكومة دبي في أستراليا، يوضح مدى قوة العلاقات التجارية والاقتصادية مع أستراليا، مضيفاً أن دبي تواصل العمل كبوابة استراتيجية للمنتجات والخدمات الأسترالية، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى كافة أنحاء العالم، مدعومة بمنصاتها التجارية عالية الكفاءة، ومرافق البنية التحتية المتطورة، التي تمكن من تدفق البضائع عبر الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.

ونحن على ثقة تامة بالجدوى الاقتصادية التي ستعود بها البعثة التجارية، والتي بكل تأكيد، ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين كل من الطرفين، وتعزيز التبادل التجاري، وتوطيد العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، وبناء شراكات جديدة، والذي لن تستفيد منه إمارة دبي ودولة الإمارات فحسب، وإنما المنطقة كلها.

خطوة إيجابية

وقال كارل داولينج رئيس مجلس الأعمال الأسترالي في دبي: مجتمع الأعمال الأسترالي في دبي، يقدّر بشكل كبير، جهود حكومة دبي الجادة لتوسيع مجتمع الأعمال الأسترالي المتنامي في الإمارات، ما يشكل خطوة إيجابية أخرى، من شأنها تعزيز اهتمام الشركات الأسترالية المتنامية بالسعي لإيجاد أسواق وطرق جديدة للنمو.

ولطالما كان مجلس الأعمال الأسترالي في دبي، داعماً للشركات الأسترالية العاملة في الإمارة، خاصة أنه يتلقى بدوره الدعم الكامل من قبل حكومة دبي، واعترافها بجهوده اللا متناهية. ونتطلع اليوم إلى نجاح هذه المهمة، مشجعين المزيد من الشركات على استكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط.

فرص

وتقدم الجولات الميدانية، التي تمتد لخمسة أيام متتالية، فرصة استثنائية للشركات الأسترالية، لمشاركة أفضل ممارساتها، والاطلاع على كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن بيئة الأعمال في دبي، والتي تمثل مركزاً مثالياً للصادرات، وتوسيع الأعمال التجارية إلى الأسواق العالمية الرئيسة.

وإلى جانب الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة دبي لمواكبة التطورات الجديدة، وجذب الشركات العالمية التي من شأنها أن تسهم في النمو الإجمالي للإمارة، يعتبر موقع دبي الجغرافي كهمزة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، من ضمن سلسلة نقاط القوة التي تجعل الإمارة مركزاً للتجارة العالمية.