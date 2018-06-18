لندن وباريس الأعلى إشغالاً على «الاتحاد للطيران» في العيد

قال محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»، إن كلاً من لندن وباريس وروما ومومباي والقاهرة وسيدني وبانكوك وهونغ كونغ كانت الوجهات الأعلى إشغالاً لدى الاتحاد للطيران خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2018.

وأضاف البلوكي في تصريح خاص لــ«البيان الاقتصادي» أن «الاتحاد للطيران» قامت بسلسلة من الزيادات الموسمية في الطاقة الاستيعابية وإطلاق رحلات إضافية على عددٍ من الوجهات الرائجة خلال فترة الإجازات، حيث تشغل في الوقت الراهن رحلة الشركة اليومية من أبوظبي إلى هونغ كونغ عبر طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر، والتي تحل مؤقتاً محل الطائرة الأصغر حجماً طراز إيرباص A330-200 خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الشركة تعتزم تشغيل كافة رحلاتها إلى باريس عبر طائرتها المتطورة طراز إيرباص A380 لخدمة رحلتها اليومية الثانية بين أبوظبي ومطار باريس شارل ديغول اعتباراً من 1 أكتوبر 2018 لتنضم باريس إلى لندن هيثرو كثاني الوجهات الأوروبية التي تخدمها رحلات يومية متعددة يتم تشغيلها عبر طائرة الاتحاد للطيران ذات الطابقين، إضافة إلى تشغيل الطائرة طراز بوينغ 787 دريملاينر لخدمة رحلة الفترة الصباحية إلى القاهرة اعتباراً من 28 أكتوبر القادم.